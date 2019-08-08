Более 20 уголовных дел заведено на домоуправляющие компании Нижегордской области

Прокурор Нижегородской области Вадим Антипов сообщил на пресс-конференции в четверг о том, что против домоуправляющих компаний региона заведено и расследуется 24 уголовных дела. В основном претензии правоохранительных органов связаны с возможными хищениями средств граждан.

«Эти хозяйствующие субъекты собирают деньги с населения, но до ресурсоснабжающих организаций и других получателей средства не доходят. Либо они расхищаются, либо идут на иные цели», — отметил господин Антипов.

По словам прокурора, в ходе проверок в ряде ТСЖ и ДУКов надзорные органы обнаружили взимание платы с населения без тарифа, либо по завышенным тарифам. По всем случаям возбуждены административные производства.

Другой проблемой остаются солидные долги домоуправляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями. По данным региональной прокуратуры, общая сумма долга превышает 1,5 млрд руб., в первом полугодии она снизилась на 416 млн руб.

Владимир Зубарев