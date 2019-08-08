Банк «Открытие» в три раза увеличил объемы кредитования населения Кубани

За шесть месяцев 2019 года банк «Открытие» в три раза увеличил объемы кредитования жителей Краснодарского края по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данный показатель вырос до 1,5 млрд руб., сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Кроме того, в январе-июне в два раза — до 2,9 млрд руб. - были увеличены объемы кредитования банком малого, среднего и крупного бизнеса. Объем привлеченных средств населения с начала года вырос на 17% и достиг 14,8 млрд руб.

На текущей неделе в Краснодаре открылся флагманский офис банка «Открытие» по обслуживанию физических и юридических лиц нового формата. Изначально на углу улиц Тургенева и Рылеева находился офис банка «Траст», теперь на площади более 1 тыс. кв. м располагается универсальная фронт-линия по оказанию «Открытием» банковских услуг населению. Также во флагманском офисе расположится центр обслуживания малого и среднего бизнеса.

Василий Хитрых