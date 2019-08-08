BMW обновила гибридный седан 5-Series

08 августа, четверг
Компания BMW представила модернизированный седан 530e — гибридную модификацию модели 5-Series.
Автомобиль оснащен 252-сильной бензо-электрической силовой установкой, в которую входят 184-сильный 2-литровый турбомотор и 113-сильный электродвигатель, встроенный в 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Аккумулятор на 12 кВт/ч обеспечивает запас хода на электротяге до 57 км.
Для BMW 530e доступно фирменное приложение BMW Connected для смартфона, которое позволяет управлять частью функций автомобиля удаленно.
Напомним, премьера нового поколения BMW 5-Series состоялась осенью 2016 года.