Сочи занял первое место по раздражению от рекламы

Больше всего в стране реклама раздражает жителей Сочи, Краснодара и Иркутска, таковы результаты исследования агентства Zoom Market, сообщает «Лента.ру».

Агентство опросило респондентов в разных городах России. Среди вопросов были: «как вы относитесь к рекламе», «считаете ли вы, что ее слишком много», и «какой вид рекламы раздражает вас больше всего». После Сочи, Краснодара и Иркутска, занявших первые три места, идут: Астрахань, Челябинск, Брянск, Омск, Саратов, Воронеж и Пермь.

Больше всего жителям России не нравится реклама в интернете — этот вариант выбрали 52% участников. На втором месте — наружная реклама (27%), на третьем — телевизионная (19%). Реклама в печатных изданиях раздражает меньше всего, ее упомянули 2% респондентов.

Андрей Ульченко