Названа дата первого рейса в аэропорт «Гагарин»

Новый саратовский аэропорт «Гагарин», который входит в холдинг «Аэропорты регионов», готов к приему рейсов. Об этом сообщил СМИ директор по стратегическим коммуникациям комплекса Максим Жминда.

По его словам, в настоящее время завершена работа по подбору персонала, новые сотрудники прошли комплексные программы обучения, оборудование протестировано и готово к работе, автопарк укомплектован.

Первый, «технический», рейс в аэропорт «Гагарин» запланирован на 18 августа - День воздушного флота России. Его выполнит авиакомпания «Победа» из аэропорта Внуково на самолете Boeing 737-800 NG вместимостью 189 кресел. Судно этого типа впервые совершит посадку в Саратовской области.

Марина Ковалева