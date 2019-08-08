Застройщика ЖК «Радуга» в Дзержинске компанию «Альбион» признали банкротом

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, мэр Дзержинска Иван Носков, представители регионального минстроя и Инспекции государственного строительного надзора встретились с дольщиками недостроенного ЖК «Радуга» в Дзержинске. Чтобы получить жилье, в строительство которого вложились дзержинцы, им нужно создать инициативную группу и сформировать реестр кредиторов.

Сейчас вторая и третья очередь жилого комплекса готова на 85%, четвертая и пятая – на 15%. Правительство включило дома в областную «дорожную карту», по которой завершение строительства и восстановление прав пострадавших граждан проходит через процедуру банкротства застройщика и привлечение нового инвестора.

По сообщению правительства региона, возможность своего участия в достройке домов рассматривают компания «Новый Город» (входит в группу компаний «Каркас монолит», возводит в Сормовском районе Нижнего Новгорода ЖК «Флагман», «Каркас Монолит» является застройщиком «Анкудиновского парка») и АО «Специализированный застройщик нижегородской области „Дирекция по строительству“» (учреждено министерством имущественных и земельных отношений региона).

Прежний застройщик ООО «Альбион» 27 июня было признано банкротом по иску минимущества. Как следует из материалов арбитражного суда, компания задолжала министерству 3,2 млн руб. за аренду земельного участка, выделенного под строительство. Проект ЖК «Радуга» предполагает возведение нескольких многоквартирных домов общей площадью 29 тыс. кв. м.

ООО «Альбион» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в мае 2006 года. Генеральный директор и собственник Алексей Ханжин. Уставный капитал 10 тыс. руб. Последняя отчетность представлена за 2016 года, когда активы компании оценивались в 636,3 млн руб., а убыток составлял 2 тыс. руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», прежде господин Ханжин также являлся собственником и генеральным директором ООО «Алаком», которое является девелопером недостроенного ЖК «Земляника» в Кстове, и ООО «Атлант», которое выступало соинвестором строительства ЖК «Атлант Сити» на улице Родионова в Нижнем Новгороде (этот проект также не завершен).

Александра Викулова