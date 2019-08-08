Мэрия отказалась легализовать участок под самарским ТЦ «Парк Хаус»

Зонирование земельного участка площадью 18,1 тыс. кв.м, на котором располагается часть ТЦ «Парк Хаус» в Самаре, меняться не будет. Соответствующее решение опубликовано в документах на сайте городской администрации.

Ранее ООО Управляющая компания «Развитие» предложила изменить зонирование занятого торговым центром участка с Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий), Ц-3 (зона деловой, обслуживающей и производственной активности при транспортных узлах) на Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения). Власти ответили отказом, так как это не соответствует генеральному плану города.

В январе чиновники через суд потребовали освободить земельный участок, демонтировав половину «Парк Хауса» со стороны Московского шоссе. Как заявили в суде представители подразделения городской администрации, компании пользуются участком площадью 1490 кв. м без каких-либо на то прав, а здание на нем признается самовольной постройкой. Позже власти пытались отозвать иск, но дело направили на новое разбирательство.

Георгий Портнов