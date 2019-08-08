На Дону врача осудили за фальсификацию сведений о диспансеризации

В Ростовской области врача общей практики Каргинской амбулатории МБУЗ «ЦРБ» Боковского района признали виновной в мошенничестве (ч.3 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч.1 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ по региону. Ее приговорили к 1,5 годам условно и штрафу в 10 тыс. руб.

Суд установил, что врач с 20 февраля по 27 октября 2017 года внесла заведомо ложные сведения в карты учета диспансеризации. По бумагам врач провела диспансеризацию 32 местных жителей, которые фактически ее не проходили. Врач предоставила ложные данные в МБУЗ «ЦРБ» Боковского район и получила премию за диспансеризацию указанных лиц.

Дарья Голякова