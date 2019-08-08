Саратовские власти намерены обратиться в УФАС по вопросы повышения цен на проезд

В Саратове пять перевозчиков настаивают на увеличении стоимости проезда в автобусах, обслуживающих городские маршруты. Об этом рассказал мэр Михаил Исаев.

Соответствующие письма они направили в комитет дорожного хозяйства администрации. По словам чиновника, речь идет о повышении стоимости проезда на «второстепенных маршрутах и автобусах малой вместимости».

«Моя жесткая позиция – оснований повышать тариф на сегодняшний день нет», - говорится в заявлении господина Исаева Он считает, что перевозчики не соблюли процедуру информирования населения о повышении и не представили экономического обоснования увеличения платы за проезд.

Администрация Саратова намерена обратиться в УФАС и УГАДН об обоснованности этих действий.

Марина Ковалева