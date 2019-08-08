Срок сдачи Пермского зоопарка переносится на год

Губернатор Пермского края Максим Решетников внес в краевой парламент проект изменений в перечень объектов капитального строительства общественной архитектуры. Изменения предполагают корректировку срока ввода в эксплуатацию нового комплекса Пермского зоопарка с 2020 на 2021 год. Согласно пояснительной записке, перенос сроков связан «с нарушением срока разработки проектно-сметной документации на строительство второй очереди проектной организацией». Разработку данных документов планируется завершить к сентябрю 2019 года.

Напомним, краевые власти заключили контракт на строительство первой очереди нового зоопарка с АО «РЖДстрой» в начале 2017 года. Стоимость работ первой очереди составляет 1,833 млрд руб., общая стоимость работ — 4,9 млрд руб. Численность посетителей зоопарка составит 500 тыс. человек в год. Единовременно зоопарк сможет принять 1140 посетителей.

В пресс-службе министерства строительства Пермского края сообщили, что решение о завершении строительства второй очереди зоопарка к 2021 году было принято еще в 2018 году. «Сейчас мы просто актуализируем перечень», – добавили в ведомстве.