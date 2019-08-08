Инспекторы «Московского паркинга» получили право штрафовать за неоплату стоянки

Инспекторы «Московского паркинга» получили статусы контролеров и контролеров-ревизоров, сообщил «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП). Теперь они смогут самостоятельно выписывать штрафы за неоплату парковки.

«Для пользователей платных парковок Москвы ничего не изменится. Теперь инспекторы, которые фиксируют припаркованные на платных парковках автомобили, могут сами выписать штраф, если парковка не оплачена,— раньше это делали другие специалисты ведомства»,— говорится в сообщении АМПП.