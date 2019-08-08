Возбуждено уголовное дело о незаконной свалке промотходов в Павлове

Следственное управление СК РФ по Нижегородской области возбудило уголовное дело о нарушении правил обращения опасных отходов (ч. 2 ст. 247 УК РФ) после жалоб жителей города Павлово на свалку промышленных отходов.

По информации ведомства, опасные вещества складировались в районе улицы Вокзальной с 2005 года, предварительный ущерб оценивается в 6,3 млн руб. Одновременно следствие проверяет информацию о бездействии местных властей по ее ликвидации.

Напомним, ранее площадку, где теперь находится свалка промотходов, арендовала компания «Экотехойл». Фирма должна была утилизировать отходы, но прекратила деятельность в 2017 году. Бочки, в которых хранятся отходы, со временем прохудились, их содержимое попало в почву.

В планах правительства Нижегородской области ликвидировать данный объект накопленного ущерба с привлечением средств федерального бюджета.

Подробнее об этой и других опасных свалках промышленных отходов в Нижегородской области в материале ”Ъ-Приволжье” «Пора сваливать» .

Владимир Зубарев