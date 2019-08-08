Новосибирский авиационный завод имени Чкалова, входящий в холдинг «Сухой», рассчитывает взять на себя ремонт истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров на пресс-конференции в четверг.

«Завод подходит к окончанию госконтракта на строительство авиатехники. Сейчас он в активных переговорах с предприятиями-смежниками и госкорпорациями по возможности привлечения нового производства и ремонта самолетов, которые до этого завод выпускал. Подошел период, когда эту технику нужно ремонтировать»,— сказал министр, отметив, что речь идет о ремонте Су-34, «которые отработали свой ресурс».

Новосибирский авиазавод является филиалом холдинговой компании «Сухой».

Оксана Павлова