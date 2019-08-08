Суд признал незаконными торги миндортранса Челябинской области на 374 млн рублей

Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд признал незаконным контракт на 374 млн руб., который миндортранс Челябинской области заключил с АО «Южуралмост» в 2017 году. Речь идет об аукционе на проведение капитального ремонта автомобильной дороги Миасское-Шадринск (участок 60,8 км-граница Курганской области). Ранее было установлено, что ведомство неправомерно отклонило заявки двух участников конкурса, чтобы подписать договор с магнитогорской компанией, сообщает пресс-служба челябинского УФАС России.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», оспариваемые торги прошли в июне 2017 года. В ходе проверки челябинское УФАС установило, что комиссия миндортранса региона без объяснения причин отклонила заявки ЗАО «Уралмостострой» и ООО «Дорстройтех-лизинг» на аукционе по ремонту дороги Миасское-Шадринск. Антимонопольное ведомство потребовало отменить результаты торгов и провести новый аукцион. Однако министерство не стало выполнять предписание и заключило контракт с АО «Южуралмост».

За нарушение законодательства о контрактной системе на членов аукционной комиссии наложен штраф в размере 30 тыс. руб. За неисполнение предписания антимонопольного органа должностные лица оштрафованы еще на 50 тыс. руб. После признания торгов незаконными компании, которые не были допущены к участию, могут обратиться в суд для получения компенсации.