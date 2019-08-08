В фестивале «Крылья Урала» впервые примет участие частная авиация

На аэродроме Логиново (Белоярский район, Свердловская область) 10-11 августа в пятый раз пройдет всероссийский авиационный фестиваль «Крылья Урала». Впервые в нем будет участвовать частная авиация, сообщил на пресс-конференции председатель свердловского регионального отделения ДОСААФ генерал-майор Аркадий Воробкало. По его словам, частные пилоты покажут свое мастерство на самолетах Zlin и Cessna.

10 августа пройдут соревнования по сверхлегкой авиации, воздухоплавательному, авиамодельному, самолетному и парашютному спорту на кубок ДОСААФ.

Организаторы фестиваля ждут зрителей 11 августа с 11 до 16 часов. Во второй день они увидят полеты частных воздушных, спортивных и воздушных судов. В частности, на фестивале продемонстрируют полет самолета «Даймонд-42», который выпускается на Уральском заводе гражданской авиации. Кроме того, будут организованы выставка летательной техники, показательные выступления парашютистов, полеты парапланеристов, дельтапланеристов, тепловых аэростатов – воздушных шаров, шоу авиамоделистов, мастер-классы, семинар и ярмарка. Организаторы пообещали, что предоставят возможность попробовать полет на параплане и дельтаплане без отрыва от земли. Шеф-пилот воздухоплавательного клуба «Небо Урала» Юлиан Титов сказал, что если будет хорошая погода, то они поднимут людей на воздушном шаре на 30 метров. Планируется, что фестиваль посетит до 5 тыс. зрителей.

Впервые фестиваль прошел в 2015 году, собрав на 275 гектарах два десятка воздушных судов, несколько команд парашютистов и более 3 тыс. зрителей. «Крылья Урала» традиционно проводят в преддверии Дня воздушно-космических сил (12 августа) и Дня воздушного флота (18 августа).

Елена Горшкова