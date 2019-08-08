Хватит думать – надо покупать!

ЖК «Маяк» на Стахановской, 1а, растет на глазах – возведен 13-й этаж. А между тем квартир в продаже остается все меньше – чуть более 15% от общего количества. Новый яркий дом отлично видно благодаря отсутствию поблизости высотных зданий – это позволит будущим жильцам наслаждаться потрясающими восходами или закатами! Все строительные работы выполняются строго по утвержденному графику, и новоселье будет точно в срок – во втором квартале 2020 года.

При покупке квартиры важно правильно выбрать момент и не затягивать с решением – время может играть против вашего бюджета! Известно, что цены растут вместе с динамикой строительства! На стоимость квартиры влияют внутренние факторы – скорость строительства, сдача в эксплуатацию, и внешние – инфраструктура, благоустройство района, транспортная доступность и многое другое.

В новом ЖК «Маяк» на выбор покупателей представлена широкая продуктовая линейка: от лаконичных однокомнатных студий площадью от 28 кв. м до просторных трехкомнатных квартир с удобной кухней и окнами на две стороны. Минимальная цена предложения начинается от 1,8 млн руб. Планировки квартир в ЖК «Маяк» – это образец функциональности и эргономики, гармония пропорций и внимание ко всем деталям. Разумная ценовая политика и различные программы по приобретению жилья делают квартиры в ЖК «Маяк» привлекательными для клиентов в сопоставимом сегменте рынка.

Найти в городе действительно большую и удобную квартиру по адекватной цене не так просто. В ЖК «Маяк» – отличный выбор трехкомнатных квартир, в которых будет комфортно и удобно всем членам большой и дружной семьи. Отличное решение: трехкомнатная квартира площадью 68,5 кв. м – просторная кухня 12,4 кв. м, три отдельные комнаты, вместительный санузел 5,9 кв. м, два балкона и возможность для обустройства вместительной гардеробной. Успевайте, новая трехкомнатная квартира с полной отделкой и всего от 3,5* млн руб.!

Развитая инфраструктура района: все, что нужно для активной жизни – рядом. Транспортная доступность – важное условие в реалиях сегодняшнего жизненного темпа – удобный выезд на ключевые магистрали города. Строительство с использованием новейшей технологии – финского панельного домостроения.

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