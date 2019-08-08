На «Локомотиве» построят новый спортивный объект

Инвестиции в проект строительства легкоатлетического манежа на стадионе «Локомотив» в Нижнем Новгороде составят около 390 млн рублей. На разработку проекта уже было выделено 8 млн рублей. В двухэтажном здании манежа будут размещены спортзал, раздевалки, методический кабинет и технические помещения.

Сейчас участок площадью около 10 тысяч квадратных метров, на котором предполагается возвести объект, обнесен забором, там находятся трибуны и беговые дорожки стадиона.

Министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов будет рад появлению в Нижнем Новгороде еще одного объекта для профессиональных спортсменов.