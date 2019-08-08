В Пакистане задержана лидер оппозиции

Глава оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига» (фракция «Наваз»), дочь уличенного в коррупции экс-премьера страны Наваза Шарифа Марьям Наваз задержана. Как сообщает Reuters, сотрудники национального бюро контроля Пакистана задержали ее в Лахоре вместе с двоюродным братом Юсафом Аббасом. Она прибыла в тюрьму на встречу с отцом.

Пресс-секретарь партии рассказал агентству, что они задержаны по делу принадлежащего семье Шарифа сахарного завода Chaudhry Sugar Mills, который, как считают правоохранители, использовался для отмывания денег и незаконной передачи акций.

Напомним, Наваз Шариф был отстранен от должности по решению Верховного суда Пакистана после ряда коррупционных скандалов с его участием. Фигурантами дела о коррупции были сыновья и дочь политика. Сам экс-премьер Пакистана и его сторонники считают дело политически мотивированным.

Об обвинениях в отношении Наваза Шарифа — в материале “Ъ” «Пакистан выдал ордер на арест бывшего премьер-министра страны».