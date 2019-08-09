Новые операционные компании МЗ фиксируют рост убытков

Предприятия, на которые были переведены сотрудники находящегося в банкротстве ПАО «Мотовилихинские заводы», отчитались о финансовых результатах. Данные содержатся в «СПАРК-Интерфакс». Напомним, более 2 тыс. сотрудников были распределены в ЗАО «Специальное конструкторское бюро» (ЗАО «СКБ») и в ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» (ООО «МГМ»).

Так, по итогам 2018 года СКБ увеличило выручку с 295 млн руб. до 1,5 млрд руб. и убыток — с 60 млн руб. до 1,2 млрд руб. МГМ отчиталось о росте выручки с 2,2 млрд руб. до 7,3 млрд руб. и увеличении убытка — со 164 млн руб. до 355 млн руб. При этом «Мотовилихинские заводы», находящиеся в банкротстве, уменьшили выручку с 11 млрд руб. до 4,2 млрд руб. Уменьшился и убыток — с 9,8 млрд руб. до 3,3 млрд руб.

Находящееся также в банкротстве ООО «МЗ „Камасталь“» уменьшило выручку с 4,8 млрд руб. до 2,1 млрд руб. Сократился и убыток — с 892 млн руб. до 716 млн руб.

Группа «Мотовилихинские заводы» объединяет металлургический комплекс и ряд направлений машиностроения, производит нефтепромысловое оборудование, выпускает вооружение: реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию. Управляющей компанией группы является ПАО «Мотовилихинские заводы». Входит в ГК «Ростех». С марта 2018 года ПАО находится в банкротстве.