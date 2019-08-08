В порту Бронка построят транспортно-логистический центр за 10,6 млрд рублей

Совместное предприятие ООО «Феникс» и ООО «Логопер» — ООО «ТЛЦ "Бронка"» — намерено построить транспортно-логистический центр на 1,5 млн TEU в районе порта Бронка и одноименной железнодорожной станции. Проект ТЛЦ «Бронка» предусматривает строительство магистральной железнодорожной инфраструктуры (семь путей общей протяженностью более 7 км) со вспомогательными сооружениями, подъездными дорогами, складами и сервисными пунктами на площади более 310 тыс. кв. м.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Бронка Групп», ориентировочный совокупный объем инвестиций в проект по предварительным оценкам составит порядка 10,6 млрд рублей, вложения в первый этап его реализации — около 6,2 млрд руб. Проект планируется реализовать на собственные и заемные средства ООО «ТЛЦ Бронка» без привлечения государственного финансирования. Предполагаемый срок реализации первого этапа — 2022 год, полное развитие — 2024 год.