Чайковский стартап в пять раз увеличил убытки

Запущенное два года назад АО «Новые фитинговые технологии» раскрыло финансовые показатели работы. Данные содержатся в «СПАРК-Интерфакс». Так, выручка компании в 2018 году составила 424 млн руб. против 306 млн руб. годом ранее. Существенно увеличились убытки — с 121 млн руб. до 643 млн руб.

АО принадлежит трем компаниям, зарегистрированным на Кипре (Fisome Holdings LTD, Athienitis Central Building, «Битарес Менеджмент ЛТД»). В совет директоров АО входят Дмитрий Бирковский, Алексей Гаврилов, Евгений Даниличев, Сергей Леонов и Михаил Пинаев. Ранее с иском о банкротстве обратилось свердловское ООО «Неразрушающий контроль». Дело было прекращено в связи с выплатой АО долгов.

Завод «Новых фитинговых технологий» в Чайковском введен в эксплуатацию летом 2017 года в рамках реализуемого на территории Пермского края инвестиционного проекта «Строительство завода по производству соединительных деталей трубопроводов». Основная задача проекта — удовлетворение потребностей предприятий нефтегазового и энергетического секторов экономики в соединительных деталях трубопроводов. Общая сумма инвестиций составила около 4,4 млрд руб.