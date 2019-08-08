Суд сократил тюремный срок бывшему главе красноярского города за мошенничество

Красноярский краевой суд смягчил приговор бывшему мэру Боготола Андрею Артибякину, признанному виновным в мошенничестве с жильем. Об этом сообщила прокуратура Красноярского края.

По данным следствия, с октября 2014 года по март 2015 года глава города вместе с одним из знакомых местных депутатов приобрели право собственности на квартиру стоимостью около 1,7 млн руб. в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2013-2017 годы, предоставив подложные документы на подставное лицо. В мае 2019 года чиновник, так и не признавший вину, получил шесть лет и три месяца колонии общего режима со штрафом 300 тыс. руб. Квартира была возвращена в муниципальный фонд Боготола.

Защита обжаловала приговор, настаивая на оправдании их клиента. Судебная коллегия по уголовным делам Красноярского краевого суда отвергла доводы адвоката, однако все же по представлению прокурора смягчила приговор, исключив из него «излишне учтенные обстоятельства». По решению суда тюремный срок сократился на три месяца.

Илья Николаев