У сызранского МУП «ЖЭС» сменился внешний управляющий

Арбитражный суд Самарской области освободил Наталью Гасанову от исполнения обязанностей внешнего управляющего МУП «Жилищно-эксплуатационная служба» Сызрани. Об этом сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Внешнее управление в отношении МУП «ЖЭС» было введено 9 ноября минувшего года. Тогда же член «СамРО “Ассоциация антикризисных управляющих”» Наталья Гасанова была утверждена внешним управляющим компании.

В настоящее время внешним управляющим МУП «Жилищно-эксплуатационная служба»

утвержден Игорь Телешин. МУП «ЖЭС» было зарегистрировано в Сызрани в 2001 году. Основной вид деятельности — производство пара и горячей воды. До введения внешнего управления МУПом руководил Василий Панасов. В 2017 году выручка организации превысила 1,3 млрд руб. Убыток составил 15 тыс. руб.

Георгий Портнов