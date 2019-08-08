Объем выдачи кредитов на Кубани вырос более чем на 21%

Жители Кубани за полгода получили кредитов на сумму более 214 млрд руб., это на 21,6% больше, чем январе-мае прошлого года. При этом на жителей Краснодарского края пришлось около 40% от всей суммы займов, выданных населению ЮФО.

На Кубани розничный кредитный портфель за год увеличился на 24%, составив 547 млрд руб. Это относится как к ипотечному кредитованию, так и к другим займам.

Ипотечный кредитный портфель за год увеличился на 24,9% и составил 197 млрд руб. на 1 июля 2019 года, ипотека составляют 39% ипотечного портфеля округа. Выдача остальных кредитов выросла на 23,6% и составила 350 млрд руб., сообщает пресс-служба ГУ Южного банка России.

Елена Рыжкова