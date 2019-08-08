Сбербанк рассказал об условиях снятия наличных в сельских магазинах

Сбербанк рассказал об условиях снятия наличных с банковских карт на кассах магазинов в удаленных и малонаселенных пунктах. В сообщении на сайте банка говорится, что лимит на одно снятие составляет от 100 руб. до 5 тыс., суточное ограничение — 20 тыс. руб.

Сбербанк подчеркивает, что обязательным условием снятия наличных в сельских магазинах является оплата покупки на любую сумму дебетовой картой. Отмечается, что снятие наличных доступно в 76 субъектах РФ. Узнать о том, что в магазине можно снять деньги с карты возможно по специальной наклейке на кассе «Здесь вы можете снять наличные».

«Повышение доступности финансовых сервисов является одной из ключевых задач для банка. В будущем, кроме снятия наличных, у жителей появится возможность прямо на кассе оплачивать дополнительные услуги, например ЖКУ. Это позволит повысить доступность банковских услуг и открыть доступ к новым форматам оплаты с использованием новейших технологий»,— приводятся в сообщении слова зампреда правления Сбербанка Светланы Кирсановой.

Напомним, в начале года Visa предписала российским банкам к апрелю обеспечить возможность снять наличные в кассах магазинов по картам. В марте стало известно, что с июля запустить услугу по снятию наличных через кассы магазинов намерен Сбербанк. Предполагается, что услугой смогут также воспользоваться владельцы карт MasterСard и Visa.

Будет ли популярно снятие денег в магазинах, читайте в материале “Ъ FM” «Наличные найдутся на кассе».