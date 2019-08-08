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Фото: Андрей Абрамов

Дома стены не помогли

«Торпедо» проиграло московскому «Динамо» при полных трибунах.

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В матче-открытии «Кубка губернатора» нижегородское «Торпедо» уступило московскому «Динамо» со счетом 2:3. Это была не самая лучшая игра, но и не самая плохая, - прокомментировал поражение главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски.

8 августа состоится следующий матч с участием «Торпедо» - нижегородская команда сыграет с ташкентским «Хумо».

«Кубок губернатора» проводится в 11-й раз. В стартовавшем вчера турнире принимают участие нижегородское «Торпедо», московское и минское «Динамо» и «Хумо» из Ташкента.

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