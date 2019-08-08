Предложение на рынке апартаментов Петербурга и Ленобласти стало рекордным

По итогам первых шести месяцев текущего года на рынке Петербурга и Ленобласти было представлено рекордное количество апартаментов – 11,7 тыс. юнитов. Данный результат является максимальным за всю историю продаж в данном сегменте недвижимости.

Как сообщили аналитики компании Knight Frank St Petersburg, за полгода объем предложения апартаментов вырос на 113%. Произошло это за счет вывода на рынок трех проектов. С января застройщики реализовали 2,2 тыс. апартаментов, на 11% больше, чем за I полугодие 2018 года. Чаще всего покупатели выбирают сервисные апартаменты, спрос на рекреационные и элитные апартаменты снизился.

Ожидается, что на рынок до конца года будут выведены восемь проектов с апартаментами.