Минприроды Прикамья не имеет претензий к съемочной группе «Сердца Пармы»

В министерстве природных ресурсов Пермского края сообщили, что ситуацию, связанную с вырубкой деревьев в Чусовском лесничестве, считают урегулированной. В ведомстве отметили, что минприроды в качестве потерпевшей стороны направлены пояснения в Гремячинский отдел полиции о прекращении уголовного дела по факту незаконной рубки на территории Каменного города – в связи с возмещением ущерба в полном объеме и примирением сторон. «Несмотря на то, что на сегодняшний день виновные лица не установлены, съемочная группа на добровольной основе возместила причиненный ущерб в полном объеме в размере 56 тысяч рублей. У минприроды претензий к съемочной группе нет», - добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее РБК Пермь сообщил, что МВД расследует уголовное дело по факту незаконной вырубки леса в Каменном городе, на территории которого проходили съемки фильма «Сердце Пармы». В ГУ МВД по Пермскому краю пояснили, что дело возбуждено следственным подразделением отделения полиции, обслуживающего территорию Гремячинского района по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере). В ходе проверки было установлено, что 15 июля 2019 года было вырублено десять елей, пять пихт и одиннадцать берез в Чусовском лесничестве, расположенном на особо охраняемой природной территории в районе поселка Шумихинский. Ущерб составил более 56 тыс. руб.