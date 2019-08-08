В Нижегородской области растет число хищений с банковских карт

Прокуратура Нижегородской области по итогам первого полугодия заявила о существенном росте преступлений, связанных с хищением средств граждан с банковских карт.

Как сообщил на пресс-конференции в четверг прокурор региона Вадим Антипов, за шесть месяцев надзорный орган зарегистрировал 830 таких преступлений против 30 в январе-июне 2018 года.

Также, по словам господина Антипова, в Нижегородской области на 75% выросло число раскрываемых преступлений, связанных с подделкой денежных купюр. Если в январе-июне прошлого года прокуратура зафиксировала 218 таких случаев, то в первом полугодии 2019 года – 380.

В целом, по словам прокурора Нижегородской области, число зарегистрированных преступлений в отчетном периоде увеличилось на 5,6% или 1117 случаев. Рост произошел за счет коррупционных и экономических преступлений.

Владимир Зубарев