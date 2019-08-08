Китайский хоккейный клуб «Куньлунь» не приедет на Кубок губернатора Челябинской области

Китайский клуб КХЛ «Куньлунь» отказался участвовать в Кубке губернатора Челябинской области. Об этом руководство команды сообщило на официальном сайте. Таким образом, в предсезонном турнире, который стартует 10 августа, примут участие только три команды – челябинский «Трактор», магнитогорский «Металлург» и «Северсталь» из Череповца.

«Куньлунь» не сможет приехать в Челябинск на Кубок губернатора из-за проблем с визами. «Нам не удалось получить в российском консульстве в Пекине въездные визы в Российскую Федерацию на нужные даты. Мы все-таки сможем прибыть на Южный Урал, но только к началу турнира в Магнитогорске. Так что Кубок губернатора Челябинской области пройдет, как бы это ни было печально, без нашего участия»,- говорится в сообщении китайского клуба.

Продажа билетов на игры «Куньлуня» в рамках Кубка губернатора Челябинской области остановлена. В рамках турнира заявлено три матча: 10 августа «Северсталь» сыграет с «Металлургом», 11 августа состоится встреча «Трактора» с «Северсталью», 13 августа «Трактор» выйдет на лед против «Металлурга». Все игры пройдут на ледовой арене «Трактор».