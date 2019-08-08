Бывший глава подразделения HSBC сознался в содействии уклонению от налогов на €1,6 млрд

Парижский суд оштрафовал на €500 тыс. и приговорил к тюремному заключению сроком на один год условно бывшего главу швейцарского подразделения HSBC по обслуживанию состоятельных клиентов Петера Браунвальдера. Решение суда было принято в январе нынешнего года, но обнародовано только сейчас. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на судебный документ, бывший банкир признал свою вину в том, что в 2006–2007 годах помогал богатым клиентам подразделения уклониться от уплаты налогов на общую сумму как минимум €1,6 млрд. Для этого он открывал нелегальные счета в швейцарском банке, создавал офшорные фирмы или оформлял фиктивные кредиты. Кроме того, он сознался в том, что сам отыскивал клиентов, живущих во Франции, и предлагал им переводить средства в Швейцарию с целью уклонения от уплаты налогов.

Деятельность господина Браунвальдера выплыла наружу после того, как в 2008 году бывший компьютерщик швейцарского подразделения HSBC Эрве Фальчани похитил данные о клиентах и передал их французским властям. После многолетнего расследования банк HSBC договорился с Францией об урегулировании претензий, согласившись заплатить в 2017 году €300 млн. Как отметила в интервью Bloomberg парижский юрист Марион Ламбер-Барре, решение по делу Браунвальдера является четким предупреждением: «Даже если компания урегулирует претензии, прокуратура все равно будет добиваться признания вины отдельных ответчиков, чтобы наказать их за те действия, которые она расценивает как мошеннические». При этом, отметила юрист, даже признание своей вины подозреваемым не приводит к смягчению наказания.

Алена Миклашевская