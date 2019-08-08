16 воронежцев подозревают в проведении азартных игр

Управление СКР по Воронежской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении 16 воронежцев за незаконную организацию и проведение азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). По данным ведомства, восемь подозреваемых задержаны, им в ближайшее время будет избрана мера пресечения. По предварительным данным следователей, с августа 2015 года по август 2019-го на территории Воронежа действовала преступная группа, которая проводила в нежилых помещениях азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей вне игорной зоны. Как отметили в СКР, после 20 обысков обнаружено и изъято более 200 единиц специального оборудования, различные электронные носители, средства в особо крупном размере, документы.

О том, как СКР отреагировал на массовую гибель пчел в регионах, в материале ''Ъ-Черноземье'' «Следственный комитет постучался в улей».

Ирина Лобанова