Проект реконструкции Центра Сергея Курехина рассчитывают доработать до конца года

Власти Петербурга рассчитывают до конца текущего года получить доработанный проект реконструкции Центра современного искусства им. Сергея Курехина на Васильевском острове. Проведенное в конце 2018 года обследование несущих конструкций и фундамента здания выявило необходимость корректировки уже выполненного ранее проекта. Об этом со ссылкой на городской комитет по строительству сообщает «Интерфакс».

После того, как скорректированная проектная документация будет разработана, проект должен будет пройти экспертизу и получить положительное заключение. После этого будет объявлен конкурс на строительно-монтажные работы. Сроки завершения реконструкции здания в комстрое не называют.

Напомним, что Центр современного искусства им. Сергея Курехина на Среднем проспекте В.О. (здание бывшего кинотеатра «Прибой») был закрыт на реконструкцию в начале 2016 года. Согласно проекту, после проведенных на объекте работ площадь Центра увеличится вдвое: там появятся новые пространства, малый зал и выставочные помещения. Объем инвестиций в проект оценивался в сумму около 900 млн рублей. Изначально обновленный Центр Сергея Курехина планировалось открыть в конце 2017 года.