Нижегородцы пострадали в крупном ДТП под Новороссийском

Следственный отдел по Новороссийску Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Volkswagen Touareg и пассажирского автобуса Hyundai Universe space luxury на автодороге Новороссийск–Керчь по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

По данным прокуратуры Краснодарского края, 7 августа в 22 часа автобус, принадлежащий Федеральному бюджетному лечебно-профилактическому учреждению «Санаторий „Эллада“» Федеральной налоговой службы, двигался по дороге Новороссийск–Керченский пролив в направлении от села Владимировка в сторону поселка Верхнебаканский. Автобусом управлял 41-летний водитель. При невыясненных обстоятельствах автобус столкнулся с автомобилем, двигавшемся в попутном направлении, после чего, пробив металлическое ограждение, перевернулся и упал в обрыв.

В результате ДТП двое пассажиров внедорожника 2003 и 2009 года рождения и 40-летняя женщина погибли на месте. Водителю и еще двоим пассажирам причинен тяжкий вред здоровью.

В автобусе пострадал 41 человек, в том числе 12 несовершеннолетних и водитель. Им причинен вред здоровью различной степени тяжести. В больницу доставлено 44 человека.

Среди пострадавших есть жители Нижегородской области, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на администрацию Новороссийска. Всего в ДТП пострадали жители 12 регионов, в том числе Курской, Московской, Владимирской, Амурской областей, Челябинской, Саратовской областей, Удмуртии, Татарстана, Красноярского и Краснодарского краев.

Ведется расследование.

Виктория Александрова