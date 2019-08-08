Алексей Текслер прокомментировал аварию с тремя погибшими под Новороссийском челябинцами

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер выступил с официальным заявлением по поводу гибели троих жителей Челябинска в автомобильной аварии в Краснодарском крае. Глава региона сообщил, что правительство области окажет помощь в транспортировке тел для захоронения в Челябинске, также он отметил, что региональный минздрав держит ситуацию на контроле и при необходимости готов оказать содействие в лечении троих выживших туристов.

Семьям погибших и пострадавших в ДТП под Новороссийском выплатят компенсации, специалисты ГУ МЧС России по Челябинской области будут оказывать родным психологическую помощь.

Как сообщалось ранее, столкновение автобуса марки Hyundai с внедорожником Volkswagen Touareg на трассе под Новороссийском произошло ночью 7 августа. Автобус пробил ограждение и упал с обрыва. В ДТП погибли три пассажира легкового автомобиля: двое детей в возрасте 10 и 16 лет и 40-летняя женщина. Водитель внедорожника и два пассажира доставлены в больницу, их состояния оцениваются как тяжелое и средней тяжести. В автобусе пострадал 41 человек, в том числе 12 детей. Все они госпитализированы.