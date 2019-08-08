За семь месяцев на ОЖД отремонтировали около 200 км путей

192 км путей капитально отремонтированы за январь – июль текущего года на Октябрьской железной дороге.

Как сообщили в пресс-службе компании, в рамках ремонта были заменены 69 км пути, уложили 123 новых стрелочных перевода. Кроме того, ремонтные работы проведены на 44 стрелках.

Добавим, что в январе-июле 2019 года в зоне деятельности ОЖД было перевезено 512,5 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), на 9,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе-июле снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,4%.