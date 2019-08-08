Обвиняемый во взятке бывший мэр Оренбурга дал подписку о невыезде

Изменена мера пресечения в отношении экс-главы Оренбурга Евгения Арапова. Мужчина помещен под подписку о невыезде, до последнего времени он находился под домашним арестом. Об этом “Ъ-Волга” сообщил адвокат бывшего градоначальника Игорь Рева.

Следующее заседание по делу в отношении бывшего главы Оренбурга пока не назначено. В августе минувшего года Евгений Арапов был арестован. В отношении него было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). В октябре 2018 года с чиновника были сняты полномочия руководителя Оренбурга. В январе 2019 года экс-глава города переведен под домашний арест.

По версии следствия, Евгению Арапову предназначались 400 тыс. руб. из взятки в 600 тыс. руб., которую его заместитель получил от директора ООО «Статус» за общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории города. Бывший заместитель Евгения Арапова Геннадий Борисов в июле был признан виновным в получении взятки за общее покровительство по службе в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)

Георгий Портнов