Volkswagen обновил кемпер California

Компания Volkswagen представила обновленный кемпер California — модель поколения 6.1.

Автомобиль отличается новой решеткой радиатора, передним бампером, новыми фарами и фонарями. Кемпер оснащается электромеханическим усилителем руля, что позволило установить современные системы активной безопасности. В число электронных ассистентов для моделей поколения T6.1 вошли система стабилизации машины при сильных порывах ветра, удержание полосы и автоматическая парковка с предупреждением столкновений с препятствиями при движении задним ходом, ассистент маневрирования с прицепом.

В салоне микроавтобуса появилась 10,25-дюймовая цифровая приборная панель, обновленная мультимедийная система со встроенной SIM-картой, позволяющей использовать онлайн-сервисы. Добавились беспроводная зарядка смартфонов и другое оснащение. Кроме того, полностью изменена передняя панель, карты передних дверей и установлен новый руль.

У кемпера поменялись ручки открытия раковины, плиты и холодильника, добавлены USB-разъема, шкаф получил раздвижные дверцы, была доработана схема трансформации салона. На втором ярусе спальные места лучше защищены от солнца, а внизу появилась функция «искусственного солнца». Также для некоторых комплектаций можно заказать набор фирменной посуды.

Публичный дебют Volkswagen California 6.1 состоится в рамках выставки Caravan-Salon в Дюссельдорфе.