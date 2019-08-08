Тамбовский «Пигмент» с начала года нарастил экспортные поставки на 11%

Экспортные поставки тамбовского ПАО «Пигмент» с начала года выросли на 11% – до 1,18 млрд руб., сообщили «Ъ-Черноземье» в компании. В частности, экспорт фенолоформальдегидных смол увеличился на 35%, лаков – на 25%, акриловых дисперсий – примерно на 20%. Выпуск добавок в бетоны вырос более чем в два раза, сульфаминовой кислоты – в два раза. В структуре экспорта особую роль играют добавки к бензинам (на основе ММА), прокомментировали в компании. Это связано с запретом ММА на территории России, который действует с 2016 года, с момента введения изменений в техрегламент Таможенного союза. За рубежом этот вид добавок сегодня набирает все большую популярность, поэтому «Пигмент» настроен на дальнейшее расширение экспортных поставок. Продукция предприятия реализуется более чем в 20 странах мира, основные направления сбыта - ближнее зарубежье и страны западной Европы.

О том, как развивался спор дистрибутора тамбовского завода «Пигмент» с ФНС, в материале “Ъ-Черноземье” «Налогам оставили присадки».

Ирина Лобанова