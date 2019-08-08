13 млн квадратных метров жилья составляет потенциал строительной отрасли Новосибирской области

На три пункта за шесть месяцев поднялась Новосибирская область в общероссийском рейтинге развития строительной сферы, а план по вводу жилья в регионе за прошедший период перевыполнен более чем на 9%. Высокие показатели развития строительной отрасли Новосибирской области были озвучены на проходящих в регионе торжественных мероприятиях, посвященных Дню строителя-2019.



Тему развития строительной отрасли прокомментировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников: «Строительная отрасль в Новосибирской области демонстрирует видимые успехи. По итогам шести месяцев 2019 года план по вводу жилья на первое полугодие исполнен на 109,2%, сдано почти 655 тыс. кв. м, регион усилил свои позиции на общероссийском фоне».

Мероприятия ко Дню строителя, в которых принял участие министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, прошли 8 августа на нескольких площадках региона. Поздравляя участников торжественного мероприятия, прошедшего в Новосибирском государственном архитектурно-строительном университете, Иван Шмидт подчеркнул, что строительная отрасль во многом традиционно задает темп развития как экономики региона в целом, так и отдельных ее направлений: «Так, например, в этом году по поручению губернатора минстроем будет освоен первый опыт строительства нового служебного жилья в районах Новосибирской области. Таким образом правительство региона поддержит те муниципальные районы, которые показывают рост по основным направлениям и имеют точки притяжения населения на свои территории. В 2019 году планируется построить первые 5 малоэтажных многоквартирных домов в Черепановском, Мошковском, Маслянинском, Тогучинском и Чановском районах Новосибирской области. По данному проекту под контролем минстроя в районах будет возводиться за счет бюджета новое готовое жилье для специалистов. Строительство в районах области в целом достаточно активно развивается: более половины сданного с начала года жилья приходится на долю малоэтажного».

Министр акцентировал внимание на том, что Новосибирская область имеет серьезные логистические преимущества, активно привлекает профессиональные кадры в сферу строительства, и интенсивно развивается. Серьезные подвижки сделаны в части развития агломераций, строительно-промышленного комплекса — порядка 80% рынка стройматериалов производится на территории области. По вводу жилья Новосибирская область в последние годы регулярно входит в число российских регионов-лидеров, а в Сибирском федеральном округе на протяжении нескольких лет неизменно лидирует.

Говоря об особо значимых перспективных направлениях развития отрасли, министр отметил, что определены площадки комплексного жилищного строительства, возможные к реализации, общей площадью 3748 га, с потенциальным объемом жилищного строительства порядка 13 млн кв. м. В активной стадии находятся работы по освоению масштабных инвестиционных площадок — Волейбольного центра, Ледовой арены, перинатального центра. На строительство объектов социальной инфраструктуры, которое ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», в 2019 году будет направлено свыше 4 млрд руб., в том числе более 3,4 млрд руб. из областного бюджета.