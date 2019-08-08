08 августа, четверг
Войти в профиль
Новосибирск. Сибирь

Коротко

Новости

все новости

Сибирские лесные пожары

Подробно

13 млн квадратных метров жилья составляет потенциал строительной отрасли Новосибирской области

На три пункта за шесть месяцев поднялась Новосибирская область в общероссийском рейтинге развития строительной сферы, а план по вводу жилья в регионе за прошедший период перевыполнен более чем на 9%. Высокие показатели развития строительной отрасли Новосибирской области были озвучены на проходящих в регионе торжественных мероприятиях, посвященных Дню строителя-2019.


Тему развития строительной отрасли прокомментировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников: «Строительная отрасль в Новосибирской области демонстрирует видимые успехи. По итогам шести месяцев 2019 года план по вводу жилья на первое полугодие исполнен на 109,2%, сдано почти 655 тыс. кв. м, регион усилил свои позиции на общероссийском фоне».

Мероприятия ко Дню строителя, в которых принял участие министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, прошли 8 августа на нескольких площадках региона. Поздравляя участников торжественного мероприятия, прошедшего в Новосибирском государственном архитектурно-строительном университете, Иван Шмидт подчеркнул, что строительная отрасль во многом традиционно задает темп развития как экономики региона в целом, так и отдельных ее направлений: «Так, например, в этом году по поручению губернатора минстроем будет освоен первый опыт строительства нового служебного жилья в районах Новосибирской области. Таким образом правительство региона поддержит те муниципальные районы, которые показывают рост по основным направлениям и имеют точки притяжения населения на свои территории. В 2019 году планируется построить первые 5 малоэтажных многоквартирных домов в Черепановском, Мошковском, Маслянинском, Тогучинском и Чановском районах Новосибирской области. По данному проекту под контролем минстроя в районах будет возводиться за счет бюджета новое готовое жилье для специалистов. Строительство в районах области в целом достаточно активно развивается: более половины сданного с начала года жилья приходится на долю малоэтажного».

Министр акцентировал внимание на том, что Новосибирская область имеет серьезные логистические преимущества, активно привлекает профессиональные кадры в сферу строительства, и интенсивно развивается. Серьезные подвижки сделаны в части развития агломераций, строительно-промышленного комплекса — порядка 80% рынка стройматериалов производится на территории области. По вводу жилья Новосибирская область в последние годы регулярно входит в число российских регионов-лидеров, а в Сибирском федеральном округе на протяжении нескольких лет неизменно лидирует.

Говоря об особо значимых перспективных направлениях развития отрасли, министр отметил, что определены площадки комплексного жилищного строительства, возможные к реализации, общей площадью 3748 га, с потенциальным объемом жилищного строительства порядка 13 млн кв. м. В активной стадии находятся работы по освоению масштабных инвестиционных площадок — Волейбольного центра, Ледовой арены, перинатального центра. На строительство объектов социальной инфраструктуры, которое ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», в 2019 году будет направлено свыше 4 млрд руб., в том числе более 3,4 млрд руб. из областного бюджета.

На территории региона введено около 2,2% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом.

В сфере контроля долевого строительства минстроя Новосибирской области находится 395 многоквартирных домов. Проведена масштабная работа по переходу строительного рынка региона на проектное финансирование в рамках реализации постановления правительства РФ №480 от 22.04.2019. Банковским сектором с застройщиками уже заключено 16 кредитных договоров, предусматривающих проектное финансирование, еще порядка 7 заявок застройщиков получили предварительное одобрение банка.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

приложения

Тренды: ИНТЕРВЬЮ

Партнерские проекты

Профиль пользователя