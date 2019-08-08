Ряд электричек в Самарской области отменен из-за ремонтных работ

Ремонтные работы на участке Старосемейкино – Царевщина стали причиной изменения графика движения пригородных поездов. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

В частности, в четверг и пятницу поезд № 6014/6013, следующий от Самары до Жигулевского моря, проедет до Водинской, минуя участок от Водинской до Жигулевского моря. А состав № 6336/6335 Курумоч – Самара с четверга по субботу будет ездить от Водинской до Самары. При этом поезд не будет ходить на участке от Курумоча до Водинской.

Георгий Портнов