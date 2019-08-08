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Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Свердловская область на первом месте по вводу жилья среди регионов УрФО

За первое полугодие 2019 года Свердловская область удержала первое место по объему ввода жилья среди регионов Уральского федерального округа (УрФО), сообщил региональный министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков. По его словам, за это время на территории области ввели в эксплуатацию 704 тыс. кв.м жилья.

«Нам есть чем гордиться. Свердловская область занимает первое место в УрФО по жилому строительству и девятое по России.Также активно строятся и нежилые помещения: объекты социальной сферы, культуры, здравоохранения, торговые и развлекательные центры. В этой сфере наблюдается стабильный ежегодный прирост объемов на 10-12%»,— рассказал министр. По его словам, к 2024 году объемы строительства жилья планируется увеличить в полтора раза.

В этом году в регионе планируется ввести в эксплуатацию семь школ, три детских сада (в Красноуральске, в Березовском и Академическом). в поселке Пелым планируется открыть дом культуры, в Серове — художественную школу. В Верхней Пышме — родильный дом с женской консультацией и отделением патологии. В Красноуфимске — детскую поликлинику с дневным стационаром, сообщили в департаменте информполитики региона.

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