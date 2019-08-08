Суд оправдал экс-гендиректора банка «Кредит Экспресс» Михаила Колмыкова

Ленинский районный суд постановил оправдать основателя и бывшего генерального директора ростовского банка КБ «Кредит Экспресс» Михаила Колмыкова, которого обвиняли в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).

По версии обвинения, господин Колмыков якобы незаконно получил деньги, принадлежащие банку, и выдал несколько кредитов сверх утвержденных лимитов своим знакомым. Обвинение попросило признать подсудимого виновным, назначить штраф 200 тыс. руб., но освободить от наказания с учетом того, что он почти год провел под стражей. Однако в суде было установлено, что получившие кредит клиенты не были знакомы с подсудимым, а предъявленное потерпевшими положение о кредитных лимитах было сфальсифицировано.

Дарья Голякова