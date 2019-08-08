Средний размер лимита по кредитным картам в Удмуртии увеличился на 21%

Во втором квартале 2019 года средний размер лимита по кредитным картам в Удмуртии составил 50,02 тыс. руб. Это на 21% больше значения аналогичного периода прошлого года, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). В целом по России средний размер лимита по кредитным картам составил 54,5 тыс. руб., увеличившись на 12,3%.

Самый большой средний размер лимита по кредиткам отметили в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Ханты-Мансийском АО и Приморском крае. Он составил 93,9 тыс. руб., 72,5 тыс. руб., 70,9 тыс. руб., 69,9 тыс. руб. и 65 тыс. руб. соответственно. Наименьший размер среднего лимита зафиксировали в Крыму, Оренбургской области, Алтайском крае, Саратовской и Кемеровской областях — 24,9 тыс. руб., 41,4 тыс. руб., 42,3 тыс. руб., 44 тыс. руб. и 44,7 тыс. руб. соответственно.

Наибольшую динамику роста размера лимита зафиксировали в Волгоградской, Московской и Самарской областях — она составила 34,9%, 25,3%, 27,1%. Отметим, что в пятерку лидеров по динамике роста также вошли Удмуртия и Воронежская область — показатель во второй вырос на 20,8%. Исследование проводилось среди 30 регинов-лидеров по обозначенному типу кредитования.

«Со второй половины прошлого года средний размер лимитов по кредитным картам непрерывно рос. Однако по сравнению с началом года, во 2 квартале было отмечено небольшое снижение данного показателя на 5,7%. О какой-либо тенденции говорить пока рано, возможно, одной из причин более внимательного отношения банков к заемщикам стали мероприятия Банка России по охлаждению рынка розничного кредитования»,— отметил гендиректор НБКИ Александр Викулин.