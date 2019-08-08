08 августа, четверг
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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

У Уральского турбинного завода в Екатеринбурге произошел пожар

На бывшей площадке Уральского турбинного завода (УТЗ, входит в «РОТЕК») на улице Фронтовых Бригад в Екатеринбурге произошел пожар. Площадь распространения огня составила 70 кв.м, сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 12:14. Огонь удалось локализовать в 12:52. На месте работали 17 единиц пожарно-спасательной техники и 55 спасателей. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались десять человек. Пострадавших нет.

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