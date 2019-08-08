В Краснодаре вышел на маршрут первый трамвай серии «Кубань»

Сегодня, 8 августа, на маршрут №5 «ул. 8 Марта — ул. Солнечная» вышел первый трамвай серии «Кубань», сообщает пресс-служба администрации города. «Краснодар предъявил к производителю самые серьезные технические требования к комплектации. Мы решили выделить ее в специальную серию, которую назвали ”Кубань“», - рассказал директор Усть-Катавского вагоностроительного завода Роман Новиков. Это предприятие занимается поставкой трамваев в краевую столицу.

Важная особенность нового трамвая заключается в том, что он оборудован системой кондиционирования мощностью 36 кВт с режимом «тепловая завеса» при отрытых дверях — как в зимнее, так и летнее время. Система обеспечит прохладу в салоне при наружной температуре +45 °С. При закрытых дверях в вагоне будет не более 23 °С. Режим автономного хода трамвая составляет 1 км, в трамвае есть система рекуперации (возврата) электроэнергии в контактную сеть. В салоне предоставляется бесплатный Wi-Fi, вагон оборудован розетками и USB-разъемами для зарядки телефонов и ноутбуков. В трамвае 33 места для сидения, максимальная вместимость - 187 пассажиров.

«С выходом на линию первого трамвая серии «Кубань» открывается новая страница в развитии общественного транспорта города. Сегодня стартовала программа самого масштабного его обновления в современной истории Краснодара», - рассказал мэр краевого центра Евгений Первышов.

До конца года на линию выйдут 35 новых трамваев. Всего за период с 2019 по 2021 годы будет закуплено около 100 трамваев.

Андрей Ульченко