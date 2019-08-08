Первый замминистра экономического развития перешел в администрацию губернатора

Первый заместитель министра экономического развития Пермского края Алексей Григорьев назначен заместителем главы администрации губернатора региона. Как пояснил "Ъ-Прикамье" источник в краевой администрации, господин Григорьев будет заниматься макроэкономическими вопросами региона. Ранее курировавший это направление Назим Султанов назначен заместителем руководителя аппарата правительства. «Назим Султанов осуществляет общую организацию деятельности рабочей группы Госсовета РФ „Экономика и финансы“, которую возглавляет губернатор. Большинство вопросов находится на стыке министерств. Логично, что эти процессы эффективней координировать внутри правительства»,— пояснил собеседник "Ъ-Прикамье". Он добавил, что еще одной задачей господина Султанова будет усиление аналитической работы в части реализации приоритетных проектов в крае.

По информации "Ъ-Прикамье", исполняющим обязанности замминистра экономического развития Прикамья назначен начальник управления налогообложения Даниил Гетманский.

Бывший замглавы Росаккредитации Назим Султанов работал замглавы администрации губернатора с апреля прошлого года. Алексей Григорьев работал в краевом министерстве экономического развития с лета 2017 года. До этого чиновник занимал пост замначальника управления финансовой и налоговой политики департамента экономической политики и развития Москвы.