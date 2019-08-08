Пензенские сельские школы получат квадрокоптеры и системы виртуальной реальности

Пензенская область победила в конкурсе по четырем направлениям национального проекта «Образование», объявленного Министерством просвещения России. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

По проекту «Современная школа» четыре образовательные организации, работающие по адаптивным программам, смогут приобрести оборудование для кабинетов технологии. Сельские школы, признанные «Точками роста», в 2020 году будут оснащены интерактивным, компьютерным и учебным оборудованием, квадрокоптерами и системами виртуальной реальности. Таких учреждений в регионе 35.

В соответствии с проектом «Успех каждого ребенка» в 2020-2021 годах будут созданы два мобильных кванториума и оснащен центр выявления и поддержки одаренных детей, который начнет работу с сентября этого года.

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» за два года 114 школ приобретут современное оборудование, в соответствии с направлением «Молодые профессионалы» в 2021 году будет создан центр опережающей профессиональной подготовки.

На исполнение нацпроекта «Образование» в 2019-2021 годы Пензенская область получила 1 млрд руб., однако победа на конкурсе позволит увеличить эту сумму, отметил глава региона.

Иван Сергеев