Число желающих получить финскую визу в Петербурге за неделю удвоилось

Число желающих получить финский Шенген в визовом центре на улице Марата в Петербурге за неделю удвоилось. Срок оформления визы вырос с двух недель до трех. Об этом заявил директор департамента консульских услуг министерства иностранных дел Финляндии Паси Туоминен.

По его словам, пик нагрузок приходится на период с 12.30 до 15 часов по мск, В эти часы в визовый центр обращаются больше всего заявителей, в утренние часы желающих меньше. Между тем существует возможность электронной записи на подачу документов на визу.

При этом господин Туоминен заметил, что причин для ажиотажного спроса на оформление виз в Суоми до 1 сентября нет: новые требования к пакету документов и ранее предъявлялись к некоторым гражданам, желающим получить финский Шенген. Теперь же это правило будет обязательным для всех, но, к примеру, подтверждение наличия средств на счете можно будет представить в виде выписки, план поездки на машине может быть написан от руки, а отправляющиеся в гости к друзьям смогут предъявить приглашение. Подтверждением финансовой состоятельности, как альтернатива справке с работы или выписке со счета, может являться копия свидетельства о собственности на недвижимость.

Подробнее о новых правилах получения финских виз — в материале “Ъ” «Шенгенно-модифицированный продукт».

Валерий Грибанов