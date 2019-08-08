AC Schnitzer доработало BMW X5

BMW X5 by AC Schnitzer. Фото: AC Schnitzer

BMW X5 by AC Schnitzer. Фото: AC Schnitzer

Автомобиль получил заниженную подвеску и расширенную за счет проставок колею, новый аэродинамический обвес (включая накладки на колесные арки и новый капот) и 22-дюймовые колесные диски. В салоне электромобиля появились спортивные аксессуары и алюминиевые накладки на педали.

Технические доработки для BMW X5 пока не представлены, но немецкая компания объявила о работе над тюнингом двигателей различных модификаций кроссовера. Новые компоненты будут представлены в ближайшее время.

Напомним, премьера нового BMW X5 состоялась летом 2018 года. В России автомобиль стоит от 4,7 млн руб.