08 августа, четверг
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AC Schnitzer доработало BMW X5

Тюнинг-ателье AC Schnitzer представило свой новый проект на базе кроссовера BMW X5 последнего поколения.

Автомобиль получил заниженную подвеску и расширенную за счет проставок колею, новый аэродинамический обвес (включая накладки на колесные арки и новый капот) и 22-дюймовые колесные диски. В салоне электромобиля появились спортивные аксессуары и алюминиевые накладки на педали.

Технические доработки для BMW X5 пока не представлены, но немецкая компания объявила о работе над тюнингом двигателей различных модификаций кроссовера. Новые компоненты будут представлены в ближайшее время.

Напомним, премьера нового BMW X5 состоялась летом 2018 года. В России автомобиль стоит от 4,7 млн руб.

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